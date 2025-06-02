Орбан: в Брюсселе приняли решение, что Украине нужно продолжать конфликт

Венгрия при этом поддерживает его мирное урегулирование В Брюсселе приняли решение, что Украине надо продолжать конфликт, Венгрия, напротив, поддерживает усилия, которые направлены на его мирное урегулирование, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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