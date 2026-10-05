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Царьград

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Вакцина от аллергии на березу выйдет в оборот до сезона

Вакцина от аллергии на березу выйдет в оборот до сезона

В поселке Вольгинский завершена разработка терапевтической вакцины «Аллергарда» для профилактики аллергического ринита у людей с чувствительностью к березовой пыльце, и в ближайшие недели препарат поступит в гражданский оборот.

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