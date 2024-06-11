Паралётные птицы: испытано крыло, на котором Конюхов отправится к Северному полюсу

Российские инженеры провели успешные испытания паралёта, на котором путешественник Федор Конюхов с напарником в июле этого года попытается совершить рекордный по дальности беспосадочный перелет в условиях Арктики.
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