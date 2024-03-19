Мама Рэшфорда: «Иногда люди – волки, одетые в овечью шкуру. Нужно остерегаться их намерений. Маркус – человек, поэтому в его жизни будут взлеты и падения»

Мама англичанина высказалась на фоне штрафа игроку в размере 650 тысяч фунтов за поход в ночной клуб в январе и опоздания на тренировку из-за празднования дня рождения после разгрома от «Манчестер Сити» (0:3) в октябре.
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