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Батраков — о матче против «Касымпаши»: «Свою игру я оценивать не привык — главное, чтобы команда победила»

Батраков — о матче против «Касымпаши»: «Свою игру я оценивать не привык — главное, чтобы команда победила»

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков поделился впечатлениями о матче против «Касымпаши» (3:1) в рамках 7-го тура турецкой Суперлиги.

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