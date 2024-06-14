В России считают, что секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности в Украине

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) регулярно нарушает принцип равноудаленности в своих действиях в отношении конфликта на Украине, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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