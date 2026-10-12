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Регионы России

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Популярность поездок в Россию выросла среди туристов из Турции

Популярность поездок в Россию выросла среди туристов из Турции

Спрос на туристические поездки в Россию среди граждан Турции значительно вырос, что связано с упрощённым оформлением российской визы по сравнению с визами Шенгенской зоны для поездок в страны ЕС.

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