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Расклады. Крупными мазками

Расклады. Крупными мазками

Давайте пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками.Итак, вторжение остатков ВСУ на окраину Курской области (вот так это правильно и объективно описывать, а не вот это вот всё истеричное) похоронило все разговоры про «давайте договариваться».

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Бред с претензией на юмор!
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3 час.
S
Sobering
Этот &quot;бред&quot; верен и давным-давно всем известен. Автор подытоживает в своей манере то, что всем давно и так известно. Вы с Луны вещаете?
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54 мин.

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