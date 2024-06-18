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РФ за два года с лихвой компенсировала потерю замороженных Западом резервов – иноагент Илларионов

РФ за два года с лихвой компенсировала потерю замороженных Западом резервов – иноагент Илларионов

Политнавигатор Россия продемонстрировала немыслимое – за два года в условиях санкций ей удалось не только сохранить положительный платежный баланс, но и накопить сумму, превышающую замороженные Западом золотовалютные резервы.

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Сергей С
бред
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