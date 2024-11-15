Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 605 подписчиков

В Москве осквернили памятник Кадырову. Версия привела к украинскому следу

В Москве осквернили памятник Кадырову. Версия привела к украинскому следу

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Вандалы осквернили памятник Ахмату Кадырову в Москве. Есть версия, которая привела к украинскому следу в этой истории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иванов
Только шакалы могут воевать с памятниками. А заканчивают они одинаково....
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
А что, видеозаписи, КТО это сделал, нет?
Ответить
7 час.
Людмила Лиханова
А вы сделайте запрос в органы и они вам раскроют ВСЕ подробности чтобы ВЫ их озвучили в СМИ🤣
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх