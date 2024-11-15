В Москве осквернили памятник Кадырову. Версия привела к украинскому следу

Только шакалы могут воевать с памятниками. А заканчивают они одинаково....

А что, видеозаписи, КТО это сделал, нет?

Людмила Лиханова

А вы сделайте запрос в органы и они вам раскроют ВСЕ подробности чтобы ВЫ их озвучили в СМИ🤣