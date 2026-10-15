Четвертый кассационный суд в Краснодаре отклонил жалобу защиты фермера из Ростовской области, осужденного на 15 лет строгого режима за то, что он открыл огонь по автомобилю с тремя подростками, в результате чего погибла девушка.
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