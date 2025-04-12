Лука Сафронов анонсировал последний проект Паши Техника

Лука Сафронов сообщил aif.ru, что работает над проектом, посвященному памяти рэпера Паши Техника.По словам собеседника издания, арт-объект станет неким «первым и последним словом» умершего музыканта в современном искусстве.
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