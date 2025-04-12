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Лука Сафронов анонсировал последний проект Паши Техника

Лука Сафронов анонсировал последний проект Паши Техника

Лука Сафронов сообщил aif.ru, что работает над проектом, посвященному памяти рэпера Паши Техника.По словам собеседника издания, арт-объект станет неким «первым и последним словом» умершего музыканта в современном искусстве.

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