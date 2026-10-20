Хранение всех сбережений на одном банковском счёте не всегда рационально, поскольку деньги на повседневные расходы, непредвиденные ситуации и долгосрочные цели требуют разных условий размещения, рассказала RT эксперт по потребительскому поведению Юлия Тарасова.