Столтенберг заявил о необходимости противостоять альянсу стран во главе с РФ

Странам-членам НАТО необходимо противостоять альянсу стран — России, Ирану, Китаю и КНДР. Об этом в субботу, 6 апреля, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью по случаю 75-летия организации.
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