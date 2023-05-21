В ночь на 21 мая Путин поздравил группу «Вагнер» и армию с полным освобождением Артёмовска. Президент России поздравил подразделения ЧВК «Вагнер» и Вооружённые силы, поддерживающие их наступление, с полным освобождением Артёмовска (Бахмута).