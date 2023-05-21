Русская весна

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Путин поздравил группу «Вагнер» и армию с полным освобождением Артёмовска

Путин поздравил группу «Вагнер» и армию с полным освобождением Артёмовска

В ночь на 21 мая Путин поздравил группу «Вагнер» и армию с полным освобождением Артёмовска. Президент России поздравил подразделения ЧВК «Вагнер» и Вооружённые силы, поддерживающие их наступление, с полным освобождением Артёмовска (Бахмута).

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