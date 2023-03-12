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Журналист Борис Рожин рассказал, чем занята российская пятая колонна

Журналист Борис Рожин рассказал, чем занята российская пятая колонна

Военный обозреватель Борис Рожин рассказал, чем сейчас занимается пятая колонна из России. По словам журналиста, многие продолжают критиковать Родину из-за рубежа.

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