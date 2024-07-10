Российские бойцы ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерийский расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, принадлежащий российским десантникам из группировки войск "Днепр", атаковал наблюдательный пункт и группу пехоты Вооруженных Сил Украины на правом берегу реки Днепр в районе Херсона.
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