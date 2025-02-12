Мотострелки ЦВО поразили огневые позиции условного противника из вооружения БТР-82А в Свердловской области

В ходе практических действий военнослужащие вели огонь из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм модернизированного танкового пулемета ПКТМ по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях от 500 до 2200 метров.