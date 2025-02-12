Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

910 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Пацана России сделал - заслуга...Калужские полицей...
  • Владимир Алтайцев
    А с той целью, чтобы  за  рубежом  знали  все  недовольные  разгулом  педерастии, что Россия  примет  таких грамотных...Калужские полицей...
  • А Кудасов
    И за какие заслуги в столь спешном и так торжественно?Калужские полицей...

Мотострелки ЦВО поразили огневые позиции условного противника из вооружения БТР-82А в Свердловской области

Мотострелки ЦВО поразили огневые позиции условного противника из вооружения БТР-82А в Свердловской области

В ходе практических действий военнослужащие вели огонь из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм модернизированного танкового пулемета ПКТМ по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях от 500 до 2200 метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх