Имре Кински — классик венгерской фотографии

БигПикча всегда охотно и радостно поддерживает самые разнообразные проекты в области фотографии: мы публикуем информацию о краудфандингах, с удовольствием делаем анонсы выставок, всегда отзываемся, когда нам предлагают опубликовать портфолио автора со ссылкой на сайт и так далее.