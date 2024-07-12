США могут позволить ВСУ бить вглубь России с помощью ATACMS — Пентагон

США могут разрешить использовать свои оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх 12 июля в ходе брифинге оборонного ведомства США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии