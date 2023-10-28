Русские военные поймали ВСУ в ловушку. В США признают победу России

По мнению американского эксперта, украинской армии нужно отступить.Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одерживает победу над Вооруженными силами Украины в Донецкой Народной Республике.
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