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Русские военные поймали ВСУ в ловушку. В США признают победу России

Русские военные поймали ВСУ в ловушку. В США признают победу России

По мнению американского эксперта, украинской армии нужно отступить.Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одерживает победу над Вооруженными силами Украины в Донецкой Народной Республике.

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