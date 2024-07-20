Матчи первого тура РПЛ: расписание, трансляция и прогноз

Сегодня, 20 июля, состоятся два матча первого тура чемпионата России сезона 2024/2025. Первым матчем станет противостояние "Крыльев Советов" и "Зенита", которое начнется в субботу в 17:30 по московскому времени на стадионе "Самара Арена".