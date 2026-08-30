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«Роналду даже в расцвете сил такого бы не смог!» Реакция в мире на свежий покер Месси в США

«Роналду даже в расцвете сил такого бы не смог!» Реакция в мире на свежий покер Месси в США

Два мяча — прямо со штрафных.В ночь на 30 августа в рамках регулярного чемпионата MLS встретились «Интер Майами» и «Монреаль».

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