Театр абсурда
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Театр абсурда

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Переплюнуть Гитлера

Переплюнуть Гитлера

Фюрер не намерен сбавлять ход уничтожения украинцев. Орбан в своём Хвиттере сообщил, что венгерское представительство предлагало рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными, но Зеля это отверг.

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