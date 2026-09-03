Резкий ответ Путина Зеленскому оценили на Западе

Накануне глава Банковой пообещал "закрыть" русское небо от гражданских самолётов. Разумеется, если противник попытается осуществить задуманное, то его ждёт жёсткое наказание.
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