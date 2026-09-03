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Царьград

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Резкий ответ Путина Зеленскому оценили на Западе

Резкий ответ Путина Зеленскому оценили на Западе

Накануне глава Банковой пообещал "закрыть" русское небо от гражданских самолётов. Разумеется, если противник попытается осуществить задуманное, то его ждёт жёсткое наказание.

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