Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Агащас
    А что, в русском языке уже слов не хватает или это "заведение" будет готовить кадры жля запада?Монолитные работы...
  • Татьяна Бутова
    Прекрасная постановка. Больше нужно таких.Иммерсивное предс...
  • татьяна неструева
    какой ужас  .  как  будут жить люди на втором этаже  ?*Овчинский: Более ...

Пресс-конференцию по игре с дополненной реальностью «Зима в Москве» покажут на mos.ru

Пресс-конференцию по игре с дополненной реальностью «Зима в Москве» покажут на mos.ru

Mos.ru покажет пресс-конференцию, посвященную игре с дополненной реальностью «Зима в Москве». На разных площадках города поселятся мультипликационные персонажи, которых можно будет увидеть с помощью смартфона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх