Пресс-конференцию по игре с дополненной реальностью «Зима в Москве» покажут на mos.ru

Mos.ru покажет пресс-конференцию, посвященную игре с дополненной реальностью «Зима в Москве». На разных площадках города поселятся мультипликационные персонажи, которых можно будет увидеть с помощью смартфона.
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