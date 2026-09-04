Четверо жителей Великого Новгорода задержаны за похищение человека и вымогательство у него денег

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили, после чего во взаимодействии со следователями регионального СУ СК России и при силовой поддержке бойцов СОБР «Рубин» областной Росгвардии задержали четверых мужчин, подозреваемых в похищении человека с последующим вымогательством у него денежных средств.