Четверо жителей Великого Новгорода задержаны за похищение человека и вымогательство у него денег

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили, после чего во взаимодействии со следователями регионального СУ СК России и при силовой поддержке бойцов СОБР «Рубин» областной Росгвардии задержали четверых мужчин, подозреваемых в похищении человека с последующим вымогательством у него денежных средств.
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