"Мы помним вас, Ангелы Донбасса!" С минуты молчания началось памятное мероприятие в "Родине".
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"Мы помним вас, Ангелы Донбасса!" С минуты молчания началось памятное мероприятие в "Родине".