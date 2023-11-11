Конфликт России с Pax Americana не может закончиться миром

Очередное доказательство того, что коллективный запад во главе с США не имеет права на существование

Пигмеи. Как бы не раздавить их случайно.

VG

Vasily Golov

Надо действовать,а не болтать.Сахалин 1 и Япония что там делает.Либо доллары нам,либо унижение.СПГ шел и идет в G7. Унижение ради доллара,идет туда и нефть.Теперь требуют Уран для АЭС.Есть ли чувство гордости?