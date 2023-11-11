Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Фашингтон найдет способ заставить европу снова оторвать от своего бюджета и отдать "голодоморянам"!Вашингтон объявил...
  • федор
    А что это за ушлёпок?Грузинского рэпер...
  • Аршак Меликджанян
    вся проблема в том, что начиная с определённого момента в обществе начался отбор не по принципам меритократии, а отри...Профессор Лебедин...

Конфликт России с Pax Americana не может закончиться миром

Конфликт России с Pax Americana не может закончиться миром

ЕЛЕНА  ПАНИНА По результатам встречи глав МИД G7 и представителя ЕС в Токио вышло совместное заявление .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тимур чагалидзе
Очередное доказательство того, что коллективный запад во главе с США не имеет права на существование
Ответить
23 час.
В В
Пигмеи. Как бы не раздавить их случайно.
Ответить
23 час.
VG
Vasily Golov
Надо действовать,а не болтать.Сахалин 1 и Япония что там делает.Либо доллары нам,либо унижение.СПГ шел и идет в G7. Унижение ради доллара,идет туда и нефть.Теперь требуют Уран для АЭС.Есть ли чувство гордости?
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх