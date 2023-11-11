ЕЛЕНА ПАНИНА По результатам встречи глав МИД G7 и представителя ЕС в Токио вышло совместное заявление .
Конфликт России с Pax Americana не может закончиться миром
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тимур чагалидзе
Очередное доказательство того, что коллективный запад во главе с США не имеет права на существование
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23 час.
В В
Пигмеи. Как бы не раздавить их случайно.
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23 час.
VG
Vasily Golov
Надо действовать,а не болтать.Сахалин 1 и Япония что там делает.Либо доллары нам,либо унижение.СПГ шел и идет в G7. Унижение ради доллара,идет туда и нефть.Теперь требуют Уран для АЭС.Есть ли чувство гордости?
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22 час.
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