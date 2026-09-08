Кожаная куртка - главная вещь осени 2026: какие модели будут носить этой осенью

Кожаная куртка окончательно выходит из категории просто базы. Осенью 2026 она становится одной из главных вещей гардероба — причем мода предлагает сразу несколько вариантов: от классической косухи до строгого кожаного жакета и объемного бордового бомбера.
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