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Кожаная куртка - главная вещь осени 2026: какие модели будут носить этой осенью

Кожаная куртка - главная вещь осени 2026: какие модели будут носить этой осенью

Кожаная куртка окончательно выходит из категории просто базы. Осенью 2026 она становится одной из главных вещей гардероба — причем мода предлагает сразу несколько вариантов: от классической косухи до строгого кожаного жакета и объемного бордового бомбера.

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