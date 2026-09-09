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Газета.ру

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Песков: Путин и Трамп предметно не обсуждали встречу на саммите АТЭС

Песков: Путин и Трамп предметно не обсуждали встречу на саммите АТЭС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп предметно не обсуждали возможность встречи на полях саммита АТЭС в Китае, но есть понимание, что она может состояться.

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