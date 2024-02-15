Южноуральская полиция предупредила о новой мошеннической схеме

Мошенники пытаются привлечь своих жертв пособиями для детей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в социальных сетях появились сообщения от аферистов о том, что глава государства во время телеобращения 12 февраля 2024 года анонсировал единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.