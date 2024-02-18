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Генштаб ВС РФ: Бойцы НАТО под видом наемников управляют РСЗО и ПВО на Украине

Генштаб ВС РФ: Бойцы НАТО под видом наемников управляют РСЗО и ПВО на Украине

Представитель Генерального штаба ВС Российской Федерации Сергей Рудской обратил внимание на то, что военные и офицеры из держав Организации Североатлантического Договора, притворяясь участниками наёмнических формирований, сражаются на стороне войск киевского режима.

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