Генштаб ВС РФ: Бойцы НАТО под видом наемников управляют РСЗО и ПВО на Украине

Представитель Генерального штаба ВС Российской Федерации Сергей Рудской обратил внимание на то, что военные и офицеры из держав Организации Североатлантического Договора, притворяясь участниками наёмнических формирований, сражаются на стороне войск киевского режима.
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