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Царьград

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«Эвалар» опроверг слухи о нарушениях в составе продуктов

«Эвалар» опроверг слухи о нарушениях в составе продуктов

Компания «Эвалар» опровергла слухи о нарушениях в составе своих продуктов. После замечаний Роспотребнадзора в июле 2026 года, касающихся упаковки, все недочеты устранены.

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