«Эвалар» опроверг слухи о нарушениях в составе продуктов

Компания «Эвалар» опровергла слухи о нарушениях в составе своих продуктов. После замечаний Роспотребнадзора в июле 2026 года, касающихся упаковки, все недочеты устранены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Каждый двор — ка...
- МЕ Мурашко выявил из...
- Философ, который ...
надеюсь они разберутся с теми кто сделал этот фейковый вброс