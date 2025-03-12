В США частично вводят режим ЧС в энергетической сфере

В США вводят режим ЧС в энергетической сфере для некоторых штатов на фоне тарифной войны с Канадой.В ответ на повышение пошлин со стороны США премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд ввел 25-процентный тариф на канадскую электроэнергию для северных американских штатов Мичиган, Нью-Йорк и Миннесота, сообщает Daily Mail.