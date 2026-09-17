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Царьград

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Преступники в Новом Уренгое украли более 1 млн рублей у жителя

Преступники в Новом Уренгое украли более 1 млн рублей у жителя

В Новом Уренгое трое злоумышленников, включая 18-летнего и двух несовершеннолетних, совершили ограбление в квартире 23-летнего местного жителя.

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