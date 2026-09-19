Минздрав сообщил: юного мотоциклиста экстренно прооперировали на Камчатке

Двенадцатилетний москвич получил сложный перелом стопы на тренировке мотокросса на Камчатке. Экстренную операцию провел Иван Прохоров из клиники доктора Рошаля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Подполковник ВДВ ...
- АЗ "Просто жесть": Р...
- ОК Генерал сказал о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым