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Как помочь при отравлении

Как помочь при отравлении

Новый год — время чудес. В этот праздник можно отравиться не только йогуртом или шаурмой, но даже такими безобидными продуктами, как водка, оливье и конфетти.

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Комментарии
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Silver Kont
А &quot;товарисч&quot;-советчик не охуел случаем, советуя марганцевый раствор(до появления слабого фиолетового цвета). Этак можно желудок спалить. Марганцовка эффективна, но раствор делается бледно-бледно-розового цвета, 1-2 кристаллика на примерно граммов 300 воды, а после, через полчаса, как рекомендовалось ранее врачами, выпить 5-6 истолчённых таблеток активированного угля.
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