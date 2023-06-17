Общественная служба новостей

1 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сумин
    Теперь он для них герой и им совершенно наплевать как мы думаем. Нужно их выискивать и заставлять их каяться. Всех, в...Военкор Рожин: ор...
  • Евгений Благородный
    Эту жабу здесь нужно контузить.Даня Милохин захо...
  • Эдуард Мильке
    NYT: Линия оборон...

У побережья Курил случилось землетрясение магнитудой 5,8

У побережья Курил случилось землетрясение магнитудой 5,8

В сахалинском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук поделились информацией о том, что подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в ночь с 17 на 18 июня в акватории Охотского моря у побережья Курильских островов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх