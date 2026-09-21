Сюзанна Грамагина: лайфхаки, которые помогут хорошо выступить

Выход на сцену — это всегда обмен энергией. Можно идеально выступить, но если между вами и залом не возникло «искры», концерт останется просто техническим исполнением.
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