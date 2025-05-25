⚡️ В период с 20:00 24 мая до 00:00 25 мая силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА над Крымом Минобороны России.
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⚡️ В период с 20:00 24 мая до 00:00 25 мая силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА над Крымом Минобороны России.