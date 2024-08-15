Мотоциклист пострадал в ДТП в Кстове

Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на улице Магистральной в Кстове вчера, 14 августа, вечером. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, предварительно, 53-летний водитель иномарки не уступил дорогу.
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