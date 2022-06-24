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Украина – кандидат в ЕС: «исторический шаг» или много шума из ничего?

Украина – кандидат в ЕС: «исторический шаг» или много шума из ничего?

Состоявшееся накануне заседание Европейского парламента, в ходе которого была принята резолюция о предоставлении статуса кандидатов на вступление в Европейский Союз Украине и Молдавии, действительно войдет в историю.

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