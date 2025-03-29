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День войск ракетно-космической обороны РФ 30 марта каждого года призывает вспоминать о достижениях военнослужащих

День войск ракетно-космической обороны РФ 30 марта каждого года призывает вспоминать о достижениях военнослужащих

День войск ракетно-космической обороны РФ 30 марта каждого года призывает вспоминать о достижениях военнослужащих Юлия Скворцова30 марта 2025 года в Российской Федерации будет отмечаться День войск ракетно-космической обороны (РКО).

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