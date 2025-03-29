День войск ракетно-космической обороны РФ 30 марта каждого года призывает вспоминать о достижениях военнослужащих Юлия Скворцова30 марта 2025 года в Российской Федерации будет отмечаться День войск ракетно-космической обороны (РКО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии