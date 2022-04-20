Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении жительницы Подмосковья

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении жительницы Подмосковья

В дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявление от 21-летней местной жительницы о том, что злоумышленники похитили у неё около миллиона рублей.

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