Простое и полезное: рецепт диетического суп-пюре из кабачков

Когда мы говорим диетический суп из кабачков, то это и подразумеваем в виду. Очень трудно найти в сети годный рецепт, так как все стремятся туда добавить то картошку, то зажарку из моркови и лука на растительном масле, то куриный или мясной бульон.
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