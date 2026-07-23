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Украинские беспилотники атаковали города Краснодарского края

Украинские беспилотники атаковали города Краснодарского края

Сергей Аверин/РИА Новости Обломки БПЛА повредили два дома в Краснодаре, загорелся складской комплекс Игорь Рябов Обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской.

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