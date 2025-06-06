«Я очень разочарован Илоном»: акции Tesla упали на 12,2% на фоне разлада между Маском и Трампом

﻿﻿На 21:49 по московскому времени его торговая цена составила 291,9 доллара США. В начале июня 2025 года генеральный директор Tesla Илон Маск раскритиковал законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом о продлении налоговых льгот, назвав его «мерзостью».