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«Я очень разочарован Илоном»: акции Tesla упали на 12,2% на фоне разлада между Маском и Трампом

«Я очень разочарован Илоном»: акции Tesla упали на 12,2% на фоне разлада между Маском и Трампом

﻿﻿На 21:49 по московскому времени его торговая цена составила 291,9 доллара США. В начале июня 2025 года генеральный директор Tesla Илон Маск раскритиковал законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом о продлении налоговых льгот, назвав его «мерзостью».

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