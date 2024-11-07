Научное будущее России куется на Урале

С 2022 по 2031 г.г. в России проходит Десятилетие науки и технологий. Одной из основных его задач является информирование граждан о достижениях и перспективах развития современной отечественной науки, а также практическом вкладе научного сообщества в разные сферы жизни страны.
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