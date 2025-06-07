В Киеве полиция упаковала нациков, мешавших гей-параду под «крышей» МИД Украины

В Киеве на Михайловской площади полиция задержала небольшую группу украинских националистов, которые пытались воспрепятствовать проведению гей-парада (ЛГБТ – экстремистское движение, запрещено в РФ, – прим.
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